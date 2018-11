‘We mogen de drone niet missen’

Gevaarlijke inspecties van chemische complexen in Rotterdam, slim onderhoud van hoge bruggen, controles bij gaslekken, over een paar jaar kunnen drones al heel veel taken overnemen van mensen. Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) dinsdag bij de opening van de Amsterdam Drone Week. ,,Het gaat hard in de komende jaren. Je moet zorgen dat je er bij bent. We mogen de boot niet missen. Of de drone.”

Wanneer Nederland zo ver is, kan de minister nog niet zeggen. Het kan zijn dat er regels moeten worden aangepast. In steden als Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven is het bijvoorbeeld helemaal verboden om met drones te vliegen. De toestellen kunnen daar dus niet gebruikt worden om pakketjes te bezorgen, of donororganen. ,,Laten we eerst meer ervaring op doen. Drones moeten veilig zijn, zodat ze niet uit de lucht vallen. En de privacy van mensen moet gewaarborgd zijn”, aldus Van Nieuwenhuizen.