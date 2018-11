Werkstraf voor actie Oostvaardersplassen

Een 57-jarige man die betrokken was bij meerdere acties in de Oostvaardersplassen heeft dinsdag een werkstraf van zestig uur gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk. Twee medeverdachten zijn vrijgesproken van het plegen van vernielingen aan een sluisje in het gebied.

Dat blijkt uit het vonnis van de politierechter in Lelystad. De 54-jarige Dorien S. uit Waarland en de 42-jarige Ellemieke van der W. uit Lunteren werden er samen met de 57-jarige Bas M. uit Aalsmeer van verdacht de sluis vernield te hebben omdat de dieren in het gebied er te weinig water zouden krijgen.

Die vernieling had plaats op 23 juli toen het heel droog was in het natuurgebied. De rechter sprak de vrouwen vrij wegens gebrek aan bewijs. M. werd betrapt met een boormachine in zijn hand.