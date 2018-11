Bond: ook forse zaken politie blijven liggen

De politie laat niet alleen simpele zaken als auto-inbraken of zaken zonder fysieke slachtoffers liggen, maar ook grotere zaken. Dat zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van de politiebond ACP. ,,Ook echt forse zaken met daderindicatie blijven liggen door de enorme personeelstekorten.” Die praktijk baart de Tweede Kamer zorgen.

De politie heeft dit jaar al 16.000 kansrijke onderzoeken stopgezet omdat er onvoldoende personeel is, werd woensdag via de NOS bekend. ,,Het is voor het eerst dat de politie getallen neerlegt, maar wij denken dat de werkelijke aantallen hoger liggen” zegt Van de Kamp. ,,En in voorgaande jaren was het vergelijkbaar of zelfs nog meer.”

De bonden hameren al langer op het verminderen van het personeelstekort. Van de Kamp: ,,Het is goed dat de politie daar nu transparanter over is. Het is een gevolg van gemaakte keuzes en wat ons betreft is de politiek nu aan zet: die moet maar aanvaarden dat dit de consequentie van het beleid is.”

Oppositie- én regeringspartijen in de Kamer noemen de cijfers onacceptabel. Het is ,,frustrerend voor politiemensen en pijnlijk voor slachtoffers” dat de politie niets met een aangifte doet, vindt GroenLinkser Kathalijne Buitenweg. Dat is PVV-Kamerlid Lilian Helder met haar eens. Ook regeringspartijen VVD en CDA laten zich in soortgelijke bewoordingen uit.

De NOS vroeg de cijfers op bij de politie, die meldde dat er 40.000 zaken in behandeling zijn en dat 23.000 nieuwe zaken nog wachten op onderzoek. De zaken waarmee de politie is gestopt zouden ‘eenvoudiger’ zaken zijn, zoals een mishandeling zonder letsel of een inbraak in een woning waar niemand thuis was. De politie verzekerde tegen de NOS dat echt heftige geweldszaken wel altijd worden opgepakt.

De Kamer debatteert donderdag met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Die stelde eerder deze maand extra geld beschikbaar om de capaciteit bij de politie te vergroten. De komende jaren gaan veel agenten met pensioen, terwijl veel nieuwe agenten nog in opleiding zijn. De komende jaren worden ruim 17.000 mensen opgeleid.