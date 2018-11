Consumentenbond: blijf van ongebruikte data af

Telecomaanbieders moeten stoppen met het laten vervallen van ongebruikte data en belminuten aan het einde van iedere maand. Daartoe roept de Consumentenbond de tien grootste providers op in een brief. De bond vindt de handelwijze absurd, zeker ook omdat consumenten moeten betalen voor iedere minuut of MB die ze buiten hun bundel verbruiken.

Consumenten met een mobiel abonnement verliezen nu aan het eind van iedere maand hun ongebruikte belminuten en data, terwijl ze soms tot wel 0,31 cent per minuut of 0,15 cent per MB betalen die ze buiten hun bundel verbruiken. Bij sommige klanten die hun bundel hebben verbruikt gaat het internet op zwart voor de rest van de maand.

,,Stel je eens voor dat de supermarkt aan het einde van de maand je halfvolle pot pindakaas komt ophalen. En je voor een nieuwe pot laat betalen als je de maand erna weer pindakaas op brood wilt. Dat zouden we toch allemaal heel gek vinden? En toch is dat precies wat hier gebeurt. Dat kan niet. Als consument heb je voor die bundel betaald’’, aldus directeur van de Consumentenbond Bart Combée.