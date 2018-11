D66 trekt handen af van plan VVD’er Van Haga

D66 trekt haar handen af van een voorstel van Wybren van Haga van coalitiepartner VVD om 10 miljoen euro extra te stoppen in geboortebeperking in ontwikkelingslanden. De ,,rabiate” uitspraken van de liberaal gaan D66 te ver. Van Haga stelde dat anticonceptie meer ‘rendement’ oplevert dan investeringen in de bestrijding van honger, ziekten en gebrek aan scholing.

D66 steunde het voorstel van VVD, maar de uitleg van Van Haga schoot de partij in het verkeerde keelgat. ,,Onacceptabel”, aldus Achraf Bouali van D66. Hij komt nu met een soortgelijk voorstel als de VVD’er. Bouali krijgt daarbij steun van een andere regeringspartij, het CDA. Ze willen 10 miljoen extra vrijmaken ,,voor toegang tot en voorlichting over anticonceptie in ontwikkelingslanden”.

,,D66 is absoluut voorstander van extra investeringen in voorlichting en toegang tot anticonceptie. Zodat vrouwen zelf kunnen kiezen voor anticonceptie, daar eenvoudig aan kunnen komen en weten hoe dat werkt. Maar geenszins ten koste van onderwijs, voeding of vaccinaties”, aldus Bouali.