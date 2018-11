In januari duidelijkheid over zaak Ivana Smit

In januari wordt waarschijnlijk duidelijk of er een strafzaak komt over de dood van het Nederlandse model Ivana Smit in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. De Maleisische rechtbank houdt woensdag en vrijdag het laatste getuigenverhoor in het vooronderzoek naar de zaak.

Onderzoeksleider Faizal Abdullah is de laatste die wordt gehoord. Hij zei woensdag dat hij geen enkele reden zag om een schouwarts te laten kijken naar het naakte lichaam van de jonge vrouw, die van de twintigste verdieping van een toren was gevallen.

Doordat het lichaam niet direct is onderzocht is ook niet nauwkeurig komen vast te staan wanneer Smit precies is overleden. Ze had de nacht doorgebracht bij een Amerikaans echtpaar, dat naderhand hun appartement liet schoonmaken en het land mocht verlaten.

De openbaar aanklaagster moest de onderzoeksleider tijdens de zitting uitleggen dat direct de lichaamstemperatuur moet worden gemeten, ook omdat een lijk voor sectie in een koelcel wordt geschoven.

De Maleisische rechtbank trekt normaliter vier weken uit voor een beslissing over strafvervolging, maar door de complexiteit van deze zaak wordt dat nu waarschijnlijk langer.