Rutte met handelsmissie naar Colombia

Premier Mark Rutte is woensdag en donderdag op handelsmissie in Colombia. In zijn kielzog reizen 110 bedrijven mee, waarvan er 39 van de Antillen komen.

Op de agenda van Rutte staat behalve een ontmoeting met president Iván Duque ook een rondetafelgesprek met mensenrechtenactivisten over de uitvoering van het vredesakkoord met de FARC. Verder bezoekt de premier de eerste fietsbeurs in Colombia en spreekt hij met studenten.

Ook de ‘patatoorlog’ met Colombia zal door hem worden aangesneden. Het Zuid-Amerikaanse land heeft antidumpingheffingen ingevoerd op diepvriespatat uit België, Nederland en Duitsland.

De handelsmissie richt zich op land- en tuinbouw, gezondheidszorg, havenontwikkeling, binnenvaart en de fietsinfrastructuur. Behalve Rutte zitten ook minister Carola Schouten (Landbouw), minister Steven Martina (Economische Ontwikkeling) van Curaçao en minister Xiomara Ruiz-Maduro (Financiën, Economische Zaken en Cultuur) van Aruba in de delegatie.

Na Colombia reist Rutte door naar Argentinië voor de G20, een informeel forum van de negentien grootste nationale economieën van de wereld en de Europese Unie. Daar is vrijdag en zaterdag ook minister Wopke Hoekstra van Financiën bij aanwezig.