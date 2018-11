Schiphol kan helemaal niet verder groeien zonder dat dit leidt tot te veel geluidsoverlast voor omwonenden. Die conclusie trekt Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. De organisatie baseert zich op een kritische beschouwing door deskundigen en een bewonersdelegatie van de zogeheten milieueffectrapportage (MER), waarvan de conceptversie waarschijnlijk woensdagavond verschijnt.

Eerder deze week meldde de NOS op gezag van ingewijden dat Schiphol volgens het milieurapport-in-wording zou kunnen groeien tot 540.000 vluchten in 2023. Dat zijn er 40.000 meer dan nu maximaal is toegestaan. Normen over geluidsoverlast en het milieu gaven daarbij niet eens de doorslag, maar de capaciteit van de luchtverkeersleiding, anders hadden er volgens de opstellers van de MER nog 20.000 vluchten bij gekund.

In de contra-expertise zetten deskundigen echter vraagtekens bij de cijfers. Zo zou een rekenmodel zijn gebruikt dat de geluidsbelasting 1 tot 3 decibel te laag inschat. ,,Dat lijkt een klein getal, maar 1 tot 3 decibel verschil is zomaar 125.000 meer of minder vliegtuigen en 120.000 meer of minder ernstig gehinderde omwonenden”, stelt directeur Sijas Akkerman van de milieuorganisatie.

Een van de kritische punten is dat de gemiddelde stijging van startende vliegtuigen ,,onvoldoende onderbouwd en onjuist getoetst” zou zijn. Verder zou een verouderde methode zijn gebruikt om verstoring van de nachtrust in te schatten en zouden fabrieksgegevens van vliegtuigen niet zijn gecontroleerd.

Schiphol laat in een eerste reactie weten te streven naar ,,veilige, gematigde en gecontroleerde groei”. De luchthaven stelt dat een ,,verstandige afweging van de lusten en de lasten” wordt gemaakt. De MER ,,geeft een beeld van de beschikbare milieuruimte op Schiphol, binnen de grenzen van de gemaakte afspraken” in 2008, aldus Schiphol.