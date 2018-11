Begin hoger beroep in de zaak van Anne Faber

De strafzaak tegen Michael P., veroordeeld voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber, gaat donderdag verder bij het gerechtshof in Arnhem. Hij kreeg afgelopen juli van de rechtbank in Utrecht 28 jaar cel en tbs opgelegd.

Het hoger beroep wordt donderdagmiddag nog niet inhoudelijk behandeld. Het gaat om een zogeheten regiezitting, waarin onderzoekswensen worden besproken. P. zal waarschijnlijk niet aanwezig zijn.

P. ging in hoger beroep tegen zijn veroordeling. Volgens zijn advocaten was het verweer van de verdediging op een aantal ,,essentiële onderdelen” niet gevolgd. Volgens hen moet het zogenoemde vormverzuim tijdens de aanhouding van P. strafverminderend werken. P. werd namelijk bij zijn arrestatie niet op zijn rechten gewezen en ook kreeg hij klappen.

Het Openbaar Ministerie tekende geen beroep aan. De opgelegde straf van de rechtbank was conform de eis.

De 25-jarige Faber verdween ruim een jaar geleden tijdens een fietstocht in de bossen bij Utrecht. Een kleine twee weken later werd haar lichaam gevonden, begraven in de buurt van Zeewolde. Dat gebeurde op aanwijzingen van P., die kort daarvoor was aangehouden.