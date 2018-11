Blok bereid op termijn missie Libië te steunen

Het kabinet is bereid een bijdrage te leveren aan een mogelijke NAVO-missie in Libië om de strijdkrachten van dat land te versterken. Maar de voorwaarden om een missie te beginnen zijn er in het Noord-Afrikaanse land nog niet, benadrukte minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).

Het Noord-Afrikaanse land is door gewapende groepen chaotisch en instabiel. ,,De situatie is heel broos”, aldus Blok. De Libische premier Fayez al-Serraj heeft de NAVO gevraagd om te helpen bij de opbouw van het Libische leger. De NAVO praat volgende week over de kwestie.

Steun aan een mogelijke missie in Libië – een belangrijk land voor mensensmokkel – kan in het belang van Nederland zijn, aldus de minister. ,,Maar we zitten nog niet in die fase”, zei Blok in de Kamer. Hij zei zich ook heel bewust te zijn van de druk die missies momenteel al op het Nederlandse leger leggen.