Dissidente bestuurders 50PLUS treden af

De drie bestuursleden die 50PLUS-voorzitter Geert Dales wilde laten afzetten, hebben donderdagavond zelf de handdoek in de ring gegooid. Ze lieten het op een ledenvergadering niet aankomen op een stemming maar besloten de eer aan zichzelf te houden en af te treden.

Dales vroeg de zegen van zijn achterban voor een schoonmaak in het partijbestuur om zo een eind te maken aan het chronische gekonkel en gekift in de ouderenpartij. Zijn collega’s Henk Jan Verboom, Helena Bosch en Marc van Rooij hadden daar volgens hem een groot aandeel in. Daarom wilde Dales van hen af.