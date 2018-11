Delftse satelliet gelanceerd vanuit India

Een satelliet uit Delft is donderdag in een baan rond de aarde gebracht. De HiberOne moet ervoor zorgen dat apparaten verbonden zijn met internet. De haven van Rotterdam gebruikt de satelliet straks bijvoorbeeld om zeecontainers te volgen. Boskalis wil boeien op open zee ermee in de gaten houden en spoordienstverlener Ovinto is van plan treinwagons ermee te volgen. Op de containers, boeien en wagons zitten chips, die constant signalen naar de satelliet sturen.

De HiberOne is 30 centimeter lang, 20 centimeter breed en 10 centimeter hoog. Hij zat in een Indiase raket, samen met nog dertig andere satellieten. De raket steeg op vanaf de ruimtebasis Sriharikota in het zuiden van India en bracht de satelliet naar zijn werkplek op 505 kilometer van de aarde.

De HiberOne is gemaakt door het bedrijf Hiber uit Delft. Een dezer dagen moet een tweede satelliet van het bedrijf worden gelanceerd, de HiberTwo. Die vertrekt in een raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk. Die lancering gebeurt vanaf de Amerikaanse luchtmachtbasis Vandenberg in Californië. In de komende anderhalf jaar wil Hiber nog een stuk of twaalf satellieten laten lanceren, en uiteindelijk wil het bedrijf 48 sondes in een baan rond de aarde hebben.