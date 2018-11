Hoger overschot op begroting

Het overschot op de begroting valt iets hoger uit dan minister Wopke Hoekstra (Financiën) in de Miljoenennota voorspelde. Dat staat in de Najaarsnota die donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daarin geeft het kabinet de laatste stand van zaken over de inkomsten en de uitgaven.

Het begrotingsoverschot is 0,1 procentpunt hoger dan op Prinsjesdag werd gemeld en komt uit op 0,9 procent. De overheidsschuld is aan het eind van het jaar gedaald naar 52,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Dit jaar is er verder 3,7 miljard euro minder uitgegeven dan verwacht. Dat komt vooral omdat Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie 2,2 miljard niet hebben uitgegeven. Zij mogen dat geld overhevelen naar hun begroting van volgend jaar.

De rest van het overschot wordt gebruikt om de staatsschuld verder af te lossen. Een dag eerder was al naar buiten gekomen dat het kabinet een half miljard apart zet voor terugdringing van de CO2-uitstoot op de korte termijn.