Kaag dreigt Palestijnen met korting hulp

Het kabinet dreigt te snijden in de subsidie aan de Palestijnse Autoriteit als die doorgaat met het huidige systeem van betalingen aan Palestijnen in Israëlische detentie. Hoe hoger de straf die de Palestijn krijgt, hoe hoger de uitkering. De koppeling kan een perverse prikkel zijn, aldus het kabinet.

De christelijke partijen, PVV en VVD keren zich al langer tegen deze vorm van ondersteuning. Joël Voordewind (ChristenUnie) stelde de zaak opnieuw aan de orde in het debat over de begroting van minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking).

De minister wil nog maximaal een jaar binnen de EU proberen een einde te maken aan de koppeling. ,,En we kunnen daar niet zo optimistisch over zijn.” Lukt dit niet, dan stopt Nederland met het betalen van salarissen in de Palestijnse justitiesector, beloofde Kaag. Daarmee is ongeveer 1,5 miljoen euro gemoeid. Voordewind was tevreden met de toezegging.