Minister: aantal onbehandelde zaken moet lager

Het aantal aangiftes dat wegens een gebrek aan capaciteit bij de politie niet in behandeling wordt genomen, moet de komende tijd omlaag. Dat zegt minister Ferd Grapperhaus, in reactie op berichtgeving dat dit jaar al 16.000 onderzoeken in de prullenmand verdwenen.

De NOS vroeg de cijfers op en berichtte er woensdag over. ,,We moeten ernaar streven dit cijfer zo laag mogelijk te krijgen”, aldus de minister. Verrast is Grapperhaus naar eigen zeggen niet, omdat de cijfers de afgelopen jaren min of meer stabiel waren. ,,Het is zo’n vier procent van de aangiftes, het gaat vaak over lichte delicten.”

In het regeerakkoord is afgesproken de komende jaren 267 miljoen euro extra te investeren in de politie. Hoeveel extra zaken er met de investeringen kunnen worden afgehandeld, maakt Grapperhaus niet concreet. Het is aan de politie om die inschatting te maken. Maar ook met het extra geld is de capaciteit van de politie eindig, zegt de minister, en moeten soms keuzes worden gemaakt.