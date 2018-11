‘Natuur verstoord door afschieten edelherten’

Drie natuurverenigingen menen dat het afschieten van 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen de vogelstand in het gebied ernstig verstoort. Om die reden moet de rechter de vergunning voor het schieten afwijzen.

Dat bepleitten ze donderdag in de rechtbank in Lelystad. Deze maatregel is volgens de provincie nodig om opnieuw een massale sterfte van de dieren in de winter te voorkomen. Afgelopen winter bezweek circa 60 procent van de populatie. Gedeputeerde Staten van Flevoland verleenden aan Staatsbosbeheer de opdracht om de edelherten te schieten. In een eerdere rechtszaak werd al bepaald dat die opdracht terecht is verleend. Tot het vonnis wordt er in ieder geval nog niet geschoten, zegde de provincie donderdag toe.

Ecoloog Frans Vera is een van de grondleggers van het natuurgebied. ,,Dit schieten heeft grote gevolgen voor de vogels in dit gebied.” De Faunabescherming denkt dat de zeearend uit het gebied zal verdwijnen en dat het schieten sowieso voor chaos zal zorgen in het natuurgebied. ,,Honderden edelherten stuiven alle kanten op als geschoten wordt. Dit wordt van een natuurgebied een veredeld veeteeltbedrijf”, zegt Harm Niesen van de Faunabescherming.

Wil de vergunning standhouden, dan mag het schieten geen grote effecten hebben op de vogels. Het gaat slecht met diverse vogelsoorten in het gebied. Elk negatief effect heeft dan meteen grote gevolgen, menen de verenigingen. Het verwachte effect is echter verwaarloosbaar klein, stelt de provincie op basis van meerdere rapporten. Het aanpakken van de grote grazers in het gebied duldt geen uitstel, zei advocaat Liesbeth Schippers. ,,Er is al zoveel maatschappelijke onrust geweest.”

Het vonnis volgt uiterlijk op 13 december.