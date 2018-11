Op één na drukste ochtendspits door regen

Regen zorgde donderdag voor de op één na drukste ochtendspits van het jaar. Alleen op dinsdag 30 oktober was het ’s ochtends drukker. Op de snelwegen stond 465 kilometer file, meldt Rijkswaterstaat. Daarmee staat de ochtendspits op plek 6 van drukste spitsen dit jaar.

Vooral bij Rotterdam hadden automobilisten veel last van oponthoud. Op de Van Brienenoordbrug kwam een vrachtwagen stil te staan, omdat de lading -een chalet- was scheefgezakt. Daardoor moest de hoofdrijbaan richting Rotterdam tijdelijk worden afgesloten.

“Als het in het begin van de ochtendspits al regent, ontstaan er al gauw files. Automobilisten die iets later vertrekken, sluiten daardoor aan bij langere files. En het verkeersaanbod is in november ook groot”, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De avondspits zal naar verwachting minder druk zijn, omdat de regen dan wegtrekt. Alleen in het noorden en oosten blijft het tot in de tweede helft van de middag grijs en regenachtig, verwacht Weeronline.