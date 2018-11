Regels wapenexport aangescherpt vanwege Jemen

Het kabinet heeft de regels voor de wapenexport aangescherpt om te voorkomen dat het militair materieel wordt gebruikt in de oorlog in Jemen. Dat liet minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) weten in de Kamer.

Voor Saudi-Arabië gold al een ,,zeer restrictief” wapenexportbeleid. Dat is nu uitgebreid naar de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. ,,Dat betekent dat er geen goederen worden geëxporteerd naar die landen, tenzij onomstotelijk vaststaat dat ze niet worden ingezet in de strijd in Jemen”, zei Kaag.

Er is volgens Kaag een ,,onmenselijke situatie” in Jemen. Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte vechten daar aan de zijde van de gevluchte president Mansour Hadi. Bij de bombardementen zijn al duizenden doden gevallen. Ook wordt honger ingezet als wapen door de Saudiërs en bondgenoten.

De Tweede Kamer riep het kabinet recent nog op om in de VN-Veiligheidsraad te pleiten voor een wapenembargo tegen Saudi-Arabië.