Uitspraak Derksen doet ‘pijn opborrelen’

De 20-jarige Bowi Jong die een brief aan de KNVB schreef omdat hij zich stoort aan ‘homo’-gescheld langs het voetbalveld, zegt dat Johan Derksen niet weet wat hij aanricht. De bekende voetbalanalist sprak zich vanwege de brief hard uit tegen de acceptatie van homo’s, vorige week dinsdag in Veronica Inside. Het leidde tot veel reacties.

Volgens Derksen moeten homo’s ophouden met doen alsof het zo moeilijk is om uit de kast te komen. En dat schiet bij Jong in het verkeerde keelgat. ,,De pijn van vroeger borrelt op door deze uitspraak. Het gevoel van eenzaamheid en kwetsbaarheid dat jongeren toen hebben gehad of nu hebben, wordt op deze manier tenietgedaan.”

Jong verspreidde dinsdagavond een cynische tweet waarin hij zogenaamd sorry zegt tegen Derksen voor het feit dat hem dit allemaal is overkomen. Daarom gaat op dit moment de hashtag #SorryJohan viraal op Twitter. ,,Ik lach zelf echt wel eens om grapjes en heb heus wel zelfspot”, zegt Jong. ,,Maar ik vind het kwalijk dat een heteroman van zeventig jaar oud gaat vertellen dat het allemaal wel meevalt om op hetzelfde geslacht te vallen.”

De briefschrijver zegt dat Johan Derksen niet tot de groep behoort waar de boodschap voor is bedoeld. ,,Het is gericht aan de mensen die zich wel bewust willen worden van dit probleem. Derksen gaat voor de kijkcijfers over de rug van kwetsbare jongeren en dat vind ik kwalijk. Hij wil zelf ook niet met mij in gesprek.”