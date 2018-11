De Jonge: uitspraken Derksen waren ‘lomp’

Minister Ingrid van Engelshoven (verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid) heeft terecht stelling genomen tegen de ,,lompe” opmerkingen van voetbalanalist Johan Derksen. Vicepremier Hugo de Jonge zei dat vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Het kabinet is er volgens hem niet om tv-programma’s te recenseren. Maar hij vindt wel dat het kabinet het voor homo’s makkelijker moet maken om uit de kast te komen in plaats van moeilijker.

Derksen verkondigde vorige week in het tv-programma Veronica Inside onder meer dat ,,homo’s moeten ophouden met doen alsof het zo moeilijk is om uit de kast te komen”. Van Engelshoven liet donderdagavond weten dat ze met Derksen hierover wil discussiĆ«ren. Ze noemde zijn uitspraken pijnlijk. ,,Ik wil graag in debat met Johan Derksen om te vragen waarom hij zich zo opstelt. Want snap je nou niet dat je mensen met je uitspraken kwetst en snap je nou niet dat je mensen hiermee niet helpt om uit de kast te komen?” zei de D66-minister.