E-shoppen binnen EU wordt gemakkelijker

Consumenten kunnen vanaf maandag binnen de EU gemakkelijker in buitenlandse webwinkels spullen of diensten kopen. Doordat een nieuwe EU-richtlijn dan van kracht wordt, mogen online-verkopers klanten uit een andere lidstaat of hun creditcard niet meer weigeren of naar een lokale site doorsturen.

Door de nieuwe regels, waar de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie het eind vorig jaar over eens werden, wordt het zogenoemde geoblocking beperkt. Volgens de Europese consumentenorganisatie BEUC krijgen online-shoppers hierdoor meer keuze en toegang tot de beste koopjes.

Het is wel zo dat de verkoper niet wordt verplicht om te leveren in landen waar hij normaal niet actief is. Andere vormen van geoblocking, zoals in het buitenland via internet naar nationale televisieprogramma’s kijken, vallen niet onder deze wet.