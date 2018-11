‘Groei Schiphol gaat ten koste van Aalsmeer’

Eventuele groei van Schiphol gaat vooral ten koste van de leefbaarheid in Aalsmeer. Dat stelt die gemeente in een reactie op de conceptversie van de zogeheten milieueffectrapportage (MER). ,,Verdere groei van Schiphol zal de situatie in onze gemeente nog verder verslechteren en is daarom niet acceptabel.”

Verantwoordelijk wethouder Robbert-Jan van Duijn wil dat de minister nu zo snel mogelijk een nieuw luchthavenverkeersbesluit vaststelt. ,,Wat ons betreft mag de huidige gedoogsituatie niet langer duren.” Volgens hem moet er gehandhaafd kunnen worden op overschrijdingen van zowel geluid als het aantal vluchten.

In het rapport staat beschreven welke milieueffecten te verwachten zijn als de luchthaven na 2020 verder groeit en dat het aantal vliegbewegingen per jaar zou kunnen toenemen van het huidige 500.000 tot 540.000.

Van Duijn zegt verder: ,,Eigenlijk is het heel simpel. Als ik mijn auto laat keuren, komt er waarschijnlijk uit dat ik er 200 kilometer per uur mee kan rijden. Of het verstandig is om dat ook te doen? Nee, en ik denk dat iedereen dat met mij eens zal zijn.” Volgens hem geldt dat ook voor de milieueffectrapportage. ,,De MER geeft inzicht in wat er kan, maar dat betekent niet dat het ook zo moet. Er zijn meer factoren van belang voor de keuzes die je maakt.”

Ook de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol, die vier provincies en 43 gemeenten vertegenwoordigt, wil dat er eerst naar de omwonenden wordt gekeken. Voorzitter en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Adnan Tekin, wil eveneens snel af van het huidige gedoogbeleid. ,,Het is tijd dat de inwoners eindelijk rechtszekerheid krijgen, daar maken wij ons hard voor.”