Het Financieele Dagblad best vormgegeven krant

Het Financieele Dagblad (FD) is uitgeroepen tot de best vormgegeven krant van Europa. De krant mag zich een jaar lang European Newspaper of the Year noemen. De internationale jury noemt het FD ,,een voorbeeldmodel voor Europese kranten”.

De zalmroze gekleurde krant onderging eerder dit jaar een metamorfose. Zo komt het FD nu in een handzaam formaat uit met onder meer een nieuwe vormgeving. Ook het weekendmagazine FD Persoonlijk is vernieuwd.

Hoofdredacteur Jan Bonjer is blij met de erkenning. ,,We begonnen in augustus 2017 aan dit project met de ambitie de beste krant in het digitale tijdperk te maken”, zegt hij in een reactie. ,,Natuurlijk ben je nooit klaar met zo’n exercitie, maar deze prijs is een mooie aanleiding om even stil te staan bij het succes van het nieuwe FD.”

In totaal streden 182 kranten uit 25 landen mee om de European Newspaper Award. Vorig jaar won De Limburger in de categorie regionale dagbladen.