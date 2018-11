‘Hof kan snel klaar zijn met proces-Wilders’

Geert-Jan Knoops, de advocaat van PVV-leider Geert Wilders, denkt dat het gerechtshof Den Haag al snel tot de conclusie kan komen dat de strafvervolging van Geert Wilders ongeldig is. Politieke bemoeienis met het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) zou daarvoor de reden kunnen zijn.

Knoops drong vrijdag bij het hof aan op nader onderzoek naar de rol van voormalig VVD-minister Ivo Opstelten (Justitie en Veiligheid). Hij zou in 2014 hebben aangedrongen Wilders strafrechtelijk aan te pakken wegens diens omstreden uitspraken over Marokkanen. Daarmee zou het principe van de scheiding der machten zijn geschonden en krijgt de PVV-leider geen eerlijk proces.

Uit recente beantwoording van Kamervragen door de huidige minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus blijkt volgens Knoops dat er in weerwil van beweringen van het OM wel degelijk sprake is geweest van overleg tussen ministerie en OM over de zaak-Wilders. Knoops wil naast oud-minister Opstelten ook voormalig OM-topman Herman Bolhaar en oud-topambtenaar Gerard Roes als getuige horen om zijn stellingen hard te maken.