Kabinet geeft pact van Marrakesh groen licht

Het kabinet gaat akkoord met het zogenoemde pact van Marrakesh, een VN-akkoord over migratie. Nederland zal wel een stemverklaring geven waarin nogmaals wordt benadrukt dat de overeenkomst geen juridische gevolgen mag hebben, zei staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) na de ministerraad. Hij hoopt dat andere landen zich bij de stemverklaring zullen aansluiten.

In de Tweede Kamer keren vooral PVV en Forum voor Democratie zich tegen het akkoord. Daarin staat onder meer hoe de migratie in goede banen kan worden geleid. Hoewel het pact niet-bindend is vrezen beide partijen dat migranten later bij de rechter alsnog aanspraak kunnen maken op verblijf door een beroep te doen op het pact.

De vrees bij diverse partijen voor een herhaling van de Urgenda-zaak is volgens Harbers ongegrond. In die zaak besloot een rechter, verwijzend naar het klimaatverdrag van Parijs, dat de Nederlandse regering meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan.

In die zaak baseerde de rechter zich onder meer op ,,een door de Kamer geratificeerd verdrag, dat is dit niet”, aldus de staatssecretaris. ,,En in de Urgenda-zaak beriep de rechter zich ook op andere elementen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. We stellen vast dat die risico’s bij dit pact niet bestaan.”

Ondanks het vrijblijvende karakter van het pact heeft het nut ,,als diplomatiek instrument, om tot betere afspraken met landen te komen” over migratie, zoals de Turkije-deal, denkt Harbers. ,,Met dit pact in de hand kunnen we het gesprek sterker aangaan.”

Vicepremier Hugo de Jonge benadrukte dat het niet om een verdrag gaat. Het is ,,vooral een gezamenlijke agenda, een diplomatiek instrument om het gesprek over migratie te voeren”. Andere landen kunnen volgens hem door het document op hun verplichtingen worden gewezen bijvoorbeeld om migranten terug te nemen. En de stemverklaring ,,neutraliseert misinterpretatie”.