Kleine kinderen alleen thuis achtergelaten

De politie in Leeuwarden en Den Haag heeft de afgelopen tijd te maken gekregen met kleine kinderen die alleen thuis waren gelaten. In het Haagse geval belde een van de kinderen zelf de politie. Haar ouders, die geen oppas voor het meisje en haar kleine broertje hadden kunnen vinden, bleken naar de bioscoop te zijn gegaan.

In Leeuwarden ging het om een tweejarig meisje. Agenten gingen donderdag naar haar huis, nadat een van de buren had gebeld dat die zich zorgen maakte dat de buurvrouw het kind alleen in de woning had achtergelaten. De agenten besloten, nadat niet open werd gedaan, het huis binnen te gaan. Daar vonden ze inderdaad het kind, dat ze troostten. De moeder kwam na een uur thuis. Zij is aangesproken op het alleen achterlaten van haar kind. Ook is er een zogenoemde spoedzorgmelding gedaan.