KNVB staat open voor gesprek met minister

De KNVB staat open voor een gesprek met minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) over de aanpak om homofobie in de voetbalwereld tegen te gaan. Van Engelshoven liet eerder weten dat ze samen met voetbalbond wil kijken hoe ze er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat voetballers zich voldoende veilig voelen om uit de kast te komen.

,,We gaan graag met de minister in gesprek. Dan kunnen we ook vertellen wat we allemaal al doen op dit gebied”, zegt een woordvoerder van de KNVB. ,,Wij vinden dat voetbal van en voor iedereen is. Dat hebben we al vaak gezegd. Derhalve blijft homoacceptatie voor ons onverminderd een belangrijk thema waar we veel aandacht aan besteden.”

Van Engelshoven gaf donderdag ook aan dat ze ook in gesprek wil met Johan Derksen over zijn homo-onvriendelijke uitspraken in het programma Veronica Inside. Derksen zei in het tv-programma: ,,We moeten ophouden met doen alsof het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je daar gewoon voor uit.”

Derksen reageerde op een brief aan de KNVB van twee jonge homoseksuele voetbalfans over de in hun ogen homo-onvriendelijke sfeer bij het programma.