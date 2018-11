Leerling van school wegens pesten leraren

De Frits Philips-school in Eindhoven heeft een leerling van school gestuurd die een grens had overschreden bij het maken van grappen over leraren op een nep-account bij Instagram. De directeur van de middelbare school, Wiel Sporken, bevestigt een bericht daarover op Omroep Brabant.

Er waren enkele leerlingen die op drie of vier accounts te ver gingen. ,,Een grap hoort erbij, maar hier ging het duidelijk over de schreef. Leraren spraken me erop aan en het ging ten koste van de gevoelens van veiligheid”, vertelt Sporken. Met de andere kinderen is een ,,pittig gesprek” geweest, waarop ze hun fouten inzagen en de omstreden posts verwijderden. Eén leerling bleef echter ontkennen. Hem werd toen te verstaan gegeven dat hij van school moest als er bewijs werd gevonden, hetgeen al snel het geval was.

De school deed eerder deze week ook aangifte bij de politie, maar zocht intussen zelf uit wie de boosdoeners waren. Met de andere Instagram-gebruikers gaat de school gewoon door. ,,Op deze leeftijd moet je fouten kunnen maken”, aldus Sporken.

Volgens Omroep Brabant werden zelfs hakenkruizen gebruikt in de posts, maar dat wil de directeur niet bevestigen.