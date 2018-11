‘Minder Marokkanen’-proces Wilders hervat

Na bijna zeven maanden oponthoud begint het Haagse gerechtshof vrijdag opnieuw met het proces tegen Geert Wilders. De PVV-voorman staat in hoger beroep terecht voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraken in 2014. In mei wraakte hij de raadsheren van het hof, die volgens hem de schijn van partijdigheid hadden gewekt. De wrakingskamer van het gaf Wilders gelijk en haalde de rechters van de zaak af.

Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops beklaagden zich er destijds over dat het hof hun onderzoekswensen te gemakkelijk had afgewezen en daardoor vooringenomen leek. De wraking deed zich voor op de eerste dag van het proces, waarvoor het hof elf dagen had ingeruimd.

Nieuwe rechters hebben zich de afgelopen maanden op de zaak voorbereid. Zij beginnen het proces met vier dagen zogeheten regiezitting, ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling van de zaak. Het proces vindt plaats in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol.

De rechtbank veroordeelde de politicus in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie tekende hoger beroep aan tegen het vonnis.