Minister roept columnisten op tot aangifte

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) roept columnisten die worden bedreigd om hun schrijfsels ertoe op aangifte te doen bij de politie. ,,Het is schandalig dat mensen die hun mening opschrijven hun werk niet meer kunnen doen”, zei hij vrijdag na de ministerraad. ,,Ik hoop dat ze aangifte doen.”

Een dag eerder had Seada Nourhussen aangekondigd te stoppen met haar column in Trouw. ,,De extreme, negatieve en soms racistische reacties op haar columns beperken volgens haar de ruimte om het debat op een volwassen en verdiepende manier te voeren”, meldde de krant. NRC-columniste Clarice Gargard heeft aangifte gedaan. Ook zij krijgt veel racistische dreigementen.

Het vrije woord kan hierdoor in gevaar komen, denkt de bewindsman. Als mensen door bedreigingen stoppen met schrijven ,,dan zijn we helemaal de verkeerde kant aan het opgaan”, aldus Grapperhaus. Het zou volgens hem goed zijn als ,,in dit soort zaken” justitie een aantal daders voor de rechter brengt ,,om een voorbeeld te stellen”.