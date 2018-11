Minister wil overleg met KNVB over homofobie

HILVERSUM – Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) wil met de KNVB in gesprek over een nog betere aanpak van homofobie. In het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken zei de minister dat ze samen met KNVB wil kijken hoe ze gezamenlijk kunnen zorgen dat voetballers zich voldoende veilig voelen om uit de kast te komen.

Ook wil ze samen met de KNVB het gebruik van ‘homo’ als scheldwoord van de velden en de tribunes weren. De minister wil dat de KNVB zich uitspreekt als er gescholden wordt. ,,De KNVB moet zeggen dat het niet acceptabel is.”

Eerder donderdag had Van Engelshoven gezegd dat ze in gesprek wilde met Johan Derksen over zijn homo-onvriendelijke uitspraken in het programma Veronica Inside. Derksen zei in het tv-programma: ,,We moeten ophouden met doen alsof het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je daar gewoon voor uit.”

Hij reageerde op een brief aan de KNVB van twee jonge homoseksuele voetbalfans over de in hun ogen homo-onvriendelijke sfeer bij het programma.