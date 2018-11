OM komt met strafeisen verdachten diamantroof

Welke straf moeten de mannen krijgen die verdacht worden van de opzienbarende diamantroof op Schiphol op 2005? Vrijdagochtend formuleert het Openbaar Ministerie de strafeis tegen de zes verdachten.

Bij de diefstal bijna veertien jaar geleden werd voor ruim 72 miljoen dollar aan diamanten buitgemaakt. Een vliegtuig met bestemming Antwerpen werd door een transportbusje beladen met diamanten. Voordat deze in het vliegtuig kwamen, werd de ruim 200 kilo echter door twee gewapende mannen met bivakmutsen buitgemaakt. Met de bus vol diamanten reden ze met gierende banden het platform af.

Een groot deel van de buit is nooit teruggevonden, maar ongeveer voor 30 miljoen dollar aan diamanten – of ,,borrelnootjes” zoals een van de verdachten de waardevolle edelstenen noemde – is in het gestolen busje achtergebleven. Die werd vlakbij teruggevonden. De diamantroof geldt als een van de grootste roofovervallen in de Nederlandse geschiedenis.

De zeven verdachten werden pas een kleine twaalf jaar later aangehouden. Zes van hen moeten terechtstaan, de zevende verdachte overleed onlangs.