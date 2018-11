Schipper dodelijk mastongeluk vrijgesproken

De eigenaar van het charterschip waarvan een afgebroken mast in 2016 bij Harlingen drie opvarenden dodelijk trof, is vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een werkstraf van tweehonderd uur geƫist wegens nalatigheid.

Op 21 augustus 2016 brak een van de masten van klipper Amicitia (1889) af na een tocht over de Waddenzee. Aan boord waren twaalf Duitse toeristen en de schipper. Houtrot bleek de oorzaak van de breuk. Die was ontstaan door een windscheur in de mast, die doorliep achter een plaat. Daarin was vocht blijven zitten. De scheur was niet opgemerkt bij onderhoud in 2015 en niet gemeld aan de schipper.

Volgens de rechter had de schipper zich beter moeten laten informeren over het onderhoud, ,,maar dit had waarschijnlijk niet gemaakt dat de aantasting van het hout tijdig was onderkend”.