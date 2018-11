Weinig treinuitval door herfstweer

De stiptheid van de NS is toegenomen door het gunstige herfstweer, meldt NS. Het percentage treinen dat in oktober en november van dit jaar op tijd reed, komt uit op ongeveer 90 procent.

In dezelfde periode vorig jaar reed 89 procent van de treinen op tijd. In 2012 lag het percentage op 83 procent.

,,Het weer zit deze herfst mee”, zegt meteoroloog Michiel Severin van Weerplaza, die tevens werkzaam is bij het weerbureau voor de spoorsector. Er waren amper stormdagen en het was uitzonderlijk droog, wat het treinverkeer ten goede kwam. Daarnaast nam de NS zelf maatregelen, zoals de inzet van ‘geltreinen’. Die verspreiden een mengsel over het spoor waardoor het stroever wordt.