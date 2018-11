Winter begint mogelijk met warmterecord

De meteorologische winter begint dit weekeinde mogelijk met een warmterecord. Zaterdag is het grijs, regenachtig en onstuimig weer, maar zondag verwacht weerbureau Weeronline een warmterecord, met een temperatuur van 14 tot 15 graden.

Zondag staan twee warmterecords op het spel. Het warmterecord in De Bilt voor 2 december staat op 12,8 graden, gemeten in 1953. Weeronline verwacht dat het zondag 13,2 graden wordt. “Dat zou het veertiende dag-warmterecord van dit jaar worden. Daartegenover staan maar drie dag-kouderecords”, aldus meteoroloog Jaco van Wezel.

Ook het record over alle weerstations kan worden gebroken. In 1953 werd het in Volkel 14,1 graden. De kans dat dit record sneuvelt is erg groot. Voor Zeeuws-Vlaanderen verwacht Weeronline 15 graden. Dat zijn temperaturen die normaal zijn voor Spanje. Normaal is het begin december 6 รก 7 graden.