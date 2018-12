Arrestatie bij ‘gele hesjes’ in Maastricht

De politie heeft bij een protest van ‘gele hesje’ in Maastricht een arrestatie verricht. De leider van de actie werd door agenten meegenomen in een busje. Ook nam de politie een camera in beslag van iemand die de arrestatie filmde.

Een groep van zo’n vijftig personen ging zaterdagmiddag de straat op in de buurt van het stadion van voetbalclub MVV. Omdat de demonstratie niet was aangekondigd, was er ook veel politie bij aanwezig.

De actievoerders probeerden vanaf daar de A2 te bereiken met als doel de snelweg te blokkeren, maar werden tot drie keer toe door een politiekordon tegengehouden. Daarna ging de groep uiteen, waarbij de gele hesjes uit werden gedaan. De betogers gingen vervolgens op weg naar het Vrijthof in het centrum van Maastricht. Een aantal deed daarbij het gele hesje weer aan.

Uiteindelijk trok het gezelschap naar het politiebureau om de vrijlating te eisen van de aangehouden man, en om de in beslag genomen camera terug te vragen. De politie weigerde dat, waarop de demonstratie werd beƫindigd.