Bestuur 50PLUS blijft, onrust onder leden ook

Met het vertrek van drie morrende bestuursleden is de rust bij 50PLUS nog niet weergekeerd. Ook tijdens de tweede ledenvergadering in drie dagen regende het harde verwijten over en weer. Maar het lukte dissidenten in de ouderenpartij niet de overgebleven bestuurders ook weg te sturen.

Verscheidene moties tegen het partijbestuur onder leiding van voorzitter Geert Dales haalden het niet. Veel van de kritiek kwam uit de koker van de drie bestuursleden die donderdagavond, tijdens een extra ledenvergadering waarbij hun ontslag op de agenda stond, uiteindelijk de eer aan zichzelf hielden.

Aan Dales nu de taak om de partij definitief in rustiger vaarwater te brengen. Hij heeft het mandaat van de leden om bijvoorbeeld de manier waarop de partij baantjes verdeelt, te stroomlijnen en professionaliseren.

De leden van 50PLUS kozen verder Tweede Kamerlid Martin van Rooijen tot lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer van volgend jaar. Hij moet Jan Nagel opvolgen, die nu nog aanvoerder van de ouderenpartij is in de senaat.

Toine Manders is opnieuw lijsttrekker bij de Europese verkiezingen, die eveneens volgend jaar worden gehouden. Manders was eerder al europarlementariƫr namens de VVD, maar greep in 2014 namens 50PLUS net naast een zetel.