Oefening hulpdiensten op Paleis Huis ten Bosch

Op het terrein van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag is een grote oefening van hulpdiensten aan de gang. Onder meer politie, brandweer, ambulancepersoneel en de Koninklijke Marechaussee doen eraan mee.

Prinses Beatrix woonde tot 2014 in het paleis dichtbij het Haagse Malieveld. Het is sindsdien ingrijpend gerenoveerd en volgend jaar gaan koning Willem-Alexander, koningin Máxima er wonen met hun dochters, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Ze wonen nu nog op De Eikenhorst in Wassenaar.

,,De hulpdiensten oefenen een situatie die zich kan voordoen als het gezin straks op Paleis Huis ten Bosch woont”, licht een woordvoerster van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) toe. ,,De oefening dient om de hulpdiensten scherp te houden. Mocht zich op het terrein ooit een incident voordoen dan weten ze wat ze moeten doen.”

Eerder zei de politie al dat voor de plek is gekozen omdat het een afgesloten, afgeschermde locatie is. ,,En omdat het terrein nu nog onbewoond is”, aldus een woordvoerder. De oefening is volgens hem voor publiek niet of nauwelijks te zien.