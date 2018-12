In Nieuwegein zijn zaterdagavond maar liefst acht autobranden geweest. Na de achtste brand zijn een jongen van 15 en een jonge vrouw van 19 uit de Utrechtse gemeente opgepakt. De politie onderzoekt of zij ook te maken hadden met de andere autobranden.

De afgelopen tijd werden zowel in Nieuwegein als in de stad Utrecht ettelijke malen auto’s in brand gestoken.