Vroegste Jeroen Bosch is weer thuis

De Aanbidding der Koningen uit 1475 is het vroegst bekende werk van de Brabantse meester Jeroen Bosch. Het Metropolitan Museum of Art in New York leent het nu aan het Noordbrabants Museum in Den Bosch voor een speciale tentoonstelling.

De expositie Uit de stal van Bosch; Jheronimus Bosch en de Aanbidding der Koningen, die zaterdagmiddag opent voor publiek, focust op de fascinatie van de Brabantse meester voor het thema Driekoningen. Dat verbeeldde hij zeker drie keer. Twee schilderijen bleven over en worden nu gekoesterd in New York en Madrid (Prado).

Wereldwijd zijn maar zo’n 25 originele schilderijen van Bosch bewaard. Waaronder dus deze bruikleen met de drie koningen die hulde brengen aan het Christuskind op de schoot van Maria plus elementen die typisch zijn voor de schilder.

Driekoningen, op 6 januari, is in onze tijd wat in de vergetelheid geraakt, maar de herinnering aan Caspar, Melchior en Balthasar met hun mirre, wierook en goud was in de middeleeuwen springlevend. De tentoonstelling gaat er dieper op in.