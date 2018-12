Actievoerder gele hesjes Maastricht weer vrij

De man die zaterdag in Maastricht werd aangehouden tijdens een demonstratie van de ‘gele hesjes’, is weer op vrije voeten. Dat heeft een woordvoerster van de politie zondag gezegd. De man was volgens de politie aangehouden wegens verstoring van de openbare orde.

In Maastricht demonstreerden zaterdag in navolging van de Franse protestbeweging Les Gillets Jaunes, de ‘gele hesjes’, zo’n vijftig mensen tegen het regeringsbeleid, en hinderden daarbij op enkele plaatsen het verkeer. De politie voorkwam dat de demonstranten in gele hesjes de A2 blokkeerden, wat ze wel van plan waren. De politie was met een groot aantal agenten aanwezig om zo’n blokkade te voorkomen.

De politie nam ook een camera in beslag van een man, die de aanhouding van de actievoerder filmde. Waarom dat is gebeurd en of de camera inmiddels is teruggegeven, kon de woordvoerster zondag niet zeggen.