Advocaat: arrestatie boer Werkhoven voorbarig

De 35-jarige boer Gert S. uit Werkhoven (Utrecht) die zaterdag is opgepakt nadat in twee maanden tijd vijf keer brand uitbrak in en rond zijn boerderij, zit nog vast. Zijn advocaat Sidney Smeets vindt het ,,een voorbarige en onjuiste gang van zaken om S. als verdachte aan te merken”. Smeets heeft zijn cliënt zondag bezocht.

Bij een van de branden kwamen vijftig koeien en een waakhond om het leven. De laatste brand, in de nacht van vrijdag op zaterdag, woedde in de woonkamer van de boerderij. S. bleef ongedeerd. Eerder verklaarde de boer dat het om brandstichtingen gaat en dat die mogelijk te maken hebben met zijn seksuele geaardheid of een zakelijk geschil.

Of het tot een voorgeleiding aan de officier van justitie komt, moet volgens Smeets maandag of dinsdag blijken.