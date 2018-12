Veel Nederlanders blij met acties gele hesjes

Een op de drie (34 procent) Nederlanders juicht het toe dat ook in ons land een gele hesjes-beweging ontstaat. Vooral kiezers van de PVV, Forum voor Democratie (FvD) en de SP zijn er blij mee, maar ook 8 procent van de mensen die op de VVD stemmen. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

In Maastricht, Nijmegen en Den Haag waren er zaterdag demonstraties van gele hesjes. Die zijn vooral gericht tegen het kabinetsbeleid.

Zaterdag liep een protest van Les Gilets Jaunes (de gele hesjes) in Parijs volledig uit de hand: tientallen auto’s gingen in vlammen op, bij banken werden ruiten ingegooid en straatmeubilair werd vernield. Ze protesteren tegen de hoge kosten van hun levensonderhoud in het algemeen en verhoging van de brandstofaccijns in het bijzonder.