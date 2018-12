ADHD-genen gevonden

Een internationaal team van onderzoekers zegt twaalf genetische variaties te hebben gevonden die het risico op ADHD vergroten. Dat meldt het Radboudumc, dat deelneemt aan dit Psychiatric Genomics Consortium.

,,Hoewel deze twaalf genen een bescheiden rol spelen in het ontstaan van ADHD, is deze studie een zeer belangrijke stap in het begrijpen van de biologie van de aandoening”, aldus een woordvoerder van het team.

Er is nog een lange onderzoeksweg te gaan. Vermoed wordt dat er duizenden genen aan het ontstaan van ADHD te pas komen.

,,Met name voor ADHD is dergelijke voortgang belangrijk, omdat er nog steeds mensen zijn die ADHD niet als een echte aandoening beschouwen. Het is dus van belang dat een genetische oorzaak en biologische mechanismen achter ADHD duidelijker worden”, zegt Barbara Franke, hoogleraar Moleculaire Psychiatrie van het Radboudumc.