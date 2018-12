Bennie Jolink keert terug met Normaal

Normaal keert op Hemelvaartsdag volgend jaar terug op de bühne. Na vier jaar afwezigheid komt de Achterhoekse rockband op 30 mei weer bijeen in Lochem tijdens een openluchtevenement waar ook Rowwen Hèze en De Boetners komen, maakte Mojo bekend.

In 2015 gaf Normaal een afscheidsconcert in het Arnhemse GelreDome. Gezondheidsklachten dwongen voorman Bennie Jolink destijds te stoppen met optreden. Maar hij voelt zich nu weer fit. ,,Ik had begin 2016 helemaal niet meer verwacht dat ik, dankzij een nieuw geneesmiddel, weer zo goed op zou knappen. Het heeft weliswaar twee jaar in beslag genomen, maar het resultaat mag er zijn”, zegt Bennie Jolink. Hij zegt zich te verheugen op het optreden met de titel Olderwets høken!.

Vrijdag om 10.00 uur begint de kaartverkoop.