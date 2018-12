Broer van Syrische terreurverdachte opgepakt

Een 41-jarige Syriër is in Bergeijk aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme in Syrië. Het gaat om de broer van een man die eind oktober werd aangehouden nadat hij vorig jaar tijdens een debat in De Balie in Amsterdam was herkend als extremist en strijder.

Het Openbaar Ministerie (OM) meldde maandag dat tijdens het onderzoek naar deze man ook verdenkingen ontstonden tegen de broer. Beiden zouden lid zijn geweest van de terreurgroepering Jabat al-Nusra en betrokken zijn geweest bij de gewapende strijd in Syrië.

De man die maandag is opgepakt, wordt ook verdacht van witwassen. Bij de doorzoeking van zijn woning en bedrijf in Eindhoven heeft de politie beslag gelegd op gegevensdragers, computers, mobiele telefoons en administratie. Ook zijn nog twee woningen in Eersel en Bergeijk doorzocht en twee bedrijfspanden in Eindhoven.

De verdachte wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zijn broer zit sinds zijn arrestatie op 30 oktober vast.