Duizenden LG-gebruikers onbereikbaar

Enkele duizenden Nederlanders die een mobiele telefoon van LG gebruiken, zijn voorlopig niet bereikbaar. Bij het updaten van de software zaterdag ging iets mis, en daardoor kan het toestel niet meer opstarten. Het gaat om mensen die een LG G7 ThinQ gebruiken via provider T-Mobile.

Het probleem is op maandag nog steeds niet afgehandeld. LG heeft onderzoekers in Duitsland en Zuid-Korea aan het werk gezet om een oplossing te vinden. LG weet nog niet wat de oorzaak is en wanneer de gedupeerden weer kunnen bellen. Het bedrijf raadt mensen aan om niet zelf met hun toestel aan de slag te gaan. Dan ontstaat een kans dat er iets misgaat en dat mensen alle gegevens op het toestel voorgoed kwijt zijn.

Het probleem speelt volgens LG in alle landen waar mensen een G7 ThinQ gebruiken met een T-Mobile-abonnement.