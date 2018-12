‘Duizenden onterecht veroordeeld door OM’

Duizenden mensen zijn de afgelopen jaren ten onrechte veroordeeld door onzorgvuldigheid bij het Openbaar Ministerie (OM). Dat meldt NRC op basis van gegevens van het OM die de krant heeft opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Daaruit zou blijken dat het lang niet altijd goed gaat bij het vaststellen van de schuld. Er ontbrak bijvoorbeeld bewijs of de dossiers waren niet compleet. Soms werd een straf opgelegd voor het verkeerde feit. In 2017 gebeurde dat in bijna tweeduizend gevallen, aldus NRC.

Sinds 2008 mag het OM zonder tussenkomst van de rechter strafbeschikkingen (boetes, taakstraffen, gebiedsverboden en meldplichten) opleggen voor misdrijven met een maximumstraf van zes jaar. Volgens de krant gaat het om diefstal, geweld, drugs- en wapenbezit, verstoring van de openbare orde of vernieling.

Tegen NRC spreekt het OM tegen dat er mensen onterecht zijn veroordeeld.