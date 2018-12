Gezamenlijke leiding voor special forces

De commando’s en mariniers komen samen onder een nieuwe leiding te staan. Deze special forces (SOF) worden hierdoor versterkt, aldus Defensie. De capaciteit van de SOF is volgens het ministerie nu te versnipperd, terwijl het werk van deze elite-eenheden steeds belangrijker wordt.

De special forces komen onder bevel te staan van Netherlands Special Operations Command (NLD SOCOM) dat woensdag wordt opgericht. Het gaat zorgen voor de planning, aansturing, uitvoering en evaluatie van het werk van deze speciale eenheden.

Door de SOF onder één bevel te plaatsen moet bijvoorbeeld het gezamenlijk trainen makkelijker worden. Ook kan sneller ondersteuning worden geregeld bijvoorbeeld van helikopters. Het nieuwe commando moet uiterlijk in 2020 operationeel zijn.

Mariniers en commando’s zijn de laatste decennia veelvuldig ingezet tijdens missies. Ze voeren in kleine eenheden speciale operaties uit in vijandelijk gebied. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens de missie in Mali. In Irak trainen Nederlandse commando’s momenteel hun Iraakse collega’s.