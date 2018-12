NL-Alert verschijnt in het openbaar vervoer

Wie maandag rond het middaguur bij een bus-, tram- of metrohalte staat te wachten krijgt op de digitale vertrekborden een NL-Alert te zien. Het is de eerste keer dat het testbericht ook op deze manier wordt verspreid.

Nederlanders ontvangen het halfjaarlijks controlebericht op hun mobiele telefoon. De meeste telefoons zijn standaard ingesteld op ontvangst van een NL- Alert. Bij de smartphones van Apple bijvoorbeeld moet de gebruiker dat zelf doen.

Een NL-Alert is een waarschuwingsbericht dat de bevolking informeert over een ramp in hun omgeving en hoe te handelen. Het wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een terroristische aanslag, een gaslek of noodweer.

Het systeem moet op den duur de sirenes die elke eerste maandag van de maand klinken vervangen. Het luchtalarm blijft nog tot 2020 in gebruik.

NL-Alert bereikt miljoenen mensen. Afgelopen juni werd het door ruim 10 miljoen mensen van 12 jaar en ouder ontvangen. Met de uitbreiding naar het openbaar vervoer wordt het bereik nog groter.